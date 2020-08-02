"Крылатой пехоте" - 90 лет : Минобороны России поздравило десантников - видео

Сегодня отмечается 90-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. Эта дата традиционно отмечается не только на территории России, но и в Молдове и в других странах СНГ.

Воинам "крылатой пехоты" доверяли и доверяют самые сложные и ответственные задачи. Сегодня у тех, кто прошел школу мужества ВДВ, праздник. 2 августа 1930 года на учении Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать "днем рождения" ВДВ.

В современной России праздник отмечается с 2006 года. Соответствующий указ в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства подписал глава государства Владимир Путин.

Десантники славятся своей доблестью, безупречной выучкой и несгибаемой волей.

Сегодня ВДВ – это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности.

Воздушно-десантные войска — самостоятельный род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

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