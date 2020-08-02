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Сколько денег СССР потратил на Олимпиаду-80 – рассказывает Гоблин-Пучков

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https://ru.sputnik.md/video/20200802/31141921/Skolko-deneg-SSSR-potratil-na-Olimpiadu-80--rasskazyvaet-Goblin-Puchkov.html

Что дороже - построить стадионы или дороги с гостиницами? Но главное - где на всё это найти деньги? К этом выпуске к юбилею Олимпиады-80 расскажем, как СССР искал средства на Игры, чтобы выйти из ситуации победителем даже на фоне бойкота.

Как на обычных лотерейных билетах собрали почти миллиард советских рублей, кто и за сколько купил права на телетрансляцию соревнований и оправдались ли страхи Брежнева? Писатель и блогер Дмитрий Пучков, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев включили калькулятор и посчитали, сколько денег потратили на Олимпиады в Москве, Афинах, Лос-Анджелесе, Токио и Сочи. Кто из стран ушел в минус, а кто вышел в плюс - смотрите в третьей серии спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

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