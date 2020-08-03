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Астронавты SpaceX Crew Dragon успешно приземлились - видео

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© Video : Youtube / Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200803/31147426/astronavty-spacex-crew-dragon-vykhodyat-iz-kapsuly-posle-posadki.html

Смотрите на видео, как проходит процесс выхода астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли из капсулы SpaceX Crew Dragon после посадки.

Астронавты покинули Международную космическую станцию 1 августа и отправились на Землю на том же космическом корабле, на котором вылетели на МКС. Они благополучно приземлились у побережья Флориды в воскресенье.

Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
© Photo : NASA
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Бенкена и Херли встретила специальная команда, которой также было поручено вытащить капсулу из океана.

Полет Херли и Бенкена стал первой пилотируемой миссией, осуществленной США с 2011 года, когда была завершена программа полетов многоразовых кораблей "Спейс Шаттл".

Последний раз приводнение американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo ("Аполлон") вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем "Союз-19" в рамках программы "Союз-Аполлон".

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