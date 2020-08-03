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В США признали выгоду от дружественных отношений с Россией

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200803/31155555/usa-priznali-vygodu-ot-druzhestvennykh-otnosheniy-s-russia.html

Заявление прозвучало не из экспертной или журналисткой среды, а от советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Роберт О’Брайен в статье для The Washington Post отметил, что нынешняя администрация США ввела многочисленные санкции против России.

Города Мира. Вена
© Sputnik / Maxim Blinov
В Вене стартовали консультации России и США по стратегической стабильности

Тем не менее, по мнению советника, обе страны могут стать “дружественными партнерами”, однако для этого Москве надо выполнить ряд условий.

Говоря об областях потенциального сотрудничества США с Россией, О'Брайен отметил, что уже в ближайшие месяцы две страны могут провести диалог по совместному противостоянию терроризму.

"И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — отметил О'Брайен.

Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.

Другие подробности - в нашем видео.

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