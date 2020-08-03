В США признали выгоду от дружественных отношений с Россией

Заявление прозвучало не из экспертной или журналисткой среды, а от советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Роберт О’Брайен в статье для The Washington Post отметил, что нынешняя администрация США ввела многочисленные санкции против России.

Тем не менее, по мнению советника, обе страны могут стать “дружественными партнерами”, однако для этого Москве надо выполнить ряд условий.

Говоря об областях потенциального сотрудничества США с Россией, О'Брайен отметил, что уже в ближайшие месяцы две страны могут провести диалог по совместному противостоянию терроризму.

"И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — отметил О'Брайен.

Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.

Другие подробности - в нашем видео.

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