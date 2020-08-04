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Финальный этап: как чувствуют себя добровольцы, испытавшие вакцину от COVID-19

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200804/31164430/finalnyy-etap-kak-chuvstvuyut-sebya-dobrovoltsy-ispytavshie-vaktsinu-ot-covid19.html

Смотрите на видео, как прошло углубленное медицинское обследование добровольцев, согласившихся принимать участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минобороны РФ, финальное медобследование прошло на 42-й день после первой вакцинации. Диагностика показала, что у всех пациентов выработался иммунитет к COVID-19.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", - подчеркнули в оборонном ведомстве России.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
Стало известно, когда вакцину от COVID-19 испытают на детях
Там добавили, что "имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны России".

В ходе самого исследования, которое длилось с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

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