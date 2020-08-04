Финальный этап: как чувствуют себя добровольцы, испытавшие вакцину от COVID-19

Как сообщили в Минобороны РФ, финальное медобследование прошло на 42-й день после первой вакцинации. Диагностика показала, что у всех пациентов выработался иммунитет к COVID-19.
"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", - подчеркнули в оборонном ведомстве России.
В ходе самого исследования, которое длилось с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.
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