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Российские военные высадились на балтийское побережье и пробили оборону врага

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200804/31167262/rossiyskie-voennye-vysadilis-na-baltiyskoe-poberezhe-i-probili-oboronu-vraga.html

В Балтийском море проходят учения "Океанский щит - 2020". В районе полигона Хмелевка Калининградской области - большая концентрация сил.

Там собрались почти 2 тысячи российских военнослужащих.

Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Все они прибыли к местам маневрирования из разных уголков страны: на кораблях, катерах и самолетах.

В учениях задействованы суда, которые достойно себя показали в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Лучшими они оказались и на этот раз.

Что российские военные делали на необорудованном побережье Балтики и какой сигнал они подали НАТО - смотри в нашем видео.

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