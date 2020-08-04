Российские военные высадились на балтийское побережье и пробили оборону врага

Там собрались почти 2 тысячи российских военнослужащих.

Все они прибыли к местам маневрирования из разных уголков страны: на кораблях, катерах и самолетах.

В учениях задействованы суда, которые достойно себя показали в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Лучшими они оказались и на этот раз.

Что российские военные делали на необорудованном побережье Балтики и какой сигнал они подали НАТО - смотри в нашем видео.

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