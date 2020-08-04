Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.

В столице Ливана прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, в городском порту взорвался склад с пиротехникой.

Вечером во вторник в районе порта столицы Ливана Бейрута прогремел мощный взрыв, которому предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. Позднее в небо стал подниматься столб красного дыма.

Ударная волна прокатилась по всем районам ливанской столицы, в близлежащих домах в радиусе нескольких километров выбило стекла.

В настоящее время точное количество жертв ЧП уточняется, однако известно, что сотни человек получили ранения.

Согласно последним данным, глава службы общей безопасности республики уже опроверг первоначальную версию о том, что трагедию мог спровоцировать склад пиротехники в порту Бейрута, поскольку на месте происшествия обнаружили следы других взрывчатых веществ.

Между тем, Израиль завил о своей непричастности к инциденту в ливанской столице, об этом сообщает телеканал кнессета со ссылкой на государственный источник.

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