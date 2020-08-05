"Радужные" перспективы: в Молдове ликвидируют еще одну гимназию

В этом году в учебном заведении остался всего 71 ученик, тогда как для поддержания и покрытия расходов школы необходим минимум 91 ребенок.
Родительский комитет направил петицию местным и центральным властям с просьбой пересмотреть данное решение. Они ссылаются на право детей учиться в родной коммуне, тем более что здание гимназии находится в хорошем состоянии и готово принять учеников с 1 сентября.
"Финансовое состояние учебного учреждения таково, что оно больше не может оставаться гимназией. Так предписывает закон", – заявила ее директор Мария Стамате.
Местные жители надеются на то, что им удастся отстоять школу, иначе из села будут уезжать люди – особенно, молодежь.
Напомним, что за последние несколько лет в Молдове сократили более 80 школ, а количество преподавателей снизилось с 37 до 27 тысяч. В некоторых учреждениях среднего образования педагогов заменили люди без необходимой профессиональной квалификации.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>