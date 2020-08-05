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"Радужные" перспективы: в Молдове ликвидируют еще одну гимназию

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200805/31167734/raduzhnye-perspektivy-v-moldove-likvidiruyut-esche-odnu-gimnaziyu.html

Ниспоренский районный совет 21 мая принял решение о трансформировании гимназии Чутешт в начальную школу и детсад. Родители возмущены: теперь их дети не смогут учиться в родном селе. Подробности - в нашем видео.

В этом году в учебном заведении остался всего 71 ученик, тогда как для поддержания и покрытия расходов школы необходим минимум 91 ребенок.

Медицинская маска и перчатки.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Родители и учителя села Чутешты Ниспоренского района против закрытия гимназии, ведь в этом случае их дети будут вынуждены посещать школу в соседнем селе Селиште.

Родительский комитет направил петицию местным и центральным властям с просьбой пересмотреть данное решение. Они ссылаются на право детей учиться в родной коммуне, тем более что здание гимназии находится в хорошем состоянии и готово принять учеников с 1 сентября.

"Финансовое состояние учебного учреждения таково, что оно больше не может оставаться гимназией. Так предписывает закон", – заявила ее директор Мария Стамате.

Местные жители надеются на то, что им удастся отстоять школу, иначе из села будут уезжать люди – особенно, молодежь.

Выпускной
© CC0 / Pixabay / violey
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Максимальная вместимость гимназии – 464 ребенка. В 2002 году, когда здание было сдано в эксплуатацию, здесь обучались 272 ученика, а в советское время местная школа насчитывала более 330 человек.

Напомним, что за последние несколько лет в Молдове сократили более 80 школ, а количество преподавателей снизилось с 37 до 27 тысяч. В некоторых учреждениях среднего образования педагогов заменили люди без необходимой профессиональной квалификации.

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