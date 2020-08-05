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Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?

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Жвачки, газированные напитки в банках и плавленные сырки сейчас лежат на полках магазинов, не вызывая особого интереса. А во время Олимпиады-80 для советских граждан это была невидаль.

Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны
© Sputnik /
Олимпиада-80: работает КГБ СССР
Таких продуктов в СССР просто никогда не пробовали. И вдруг это все появилось на московских прилавках. Появилось… и исчезло. Хорошего понемножку.

Как летние Игры изменили быт советской Москвы? Почему партийные руководители запретили в Советском Союзе гамбургеры с картошкой фри? И как московские водители умудрялись устраивать экскурсии для иностранцев без английского? Тревел-блогер Миша Ронкаинен оказался в 1980 году и ощутил себя советским гражданином во время Олимпийских игр. Смотрите заключительную серию спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

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