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Взрыв в порту Бейрута: что известно о трагедии в столице Ливана

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© Video : Ruptly / Bassem Jemoul
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200805/31179327/vzryv-v-portu-beyruta-chto-izvestno-o-tragedii-v-stolitse-Livana-.html

Мощный взрыв прогремел накануне в "городе под кедрами". Сейчас он представляет собой апокалиптическое зрелище и объявлен зоной бедствия .

По последним данным, погибли более 100 человек, около четырех тысяч пострадали.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
© Sputnik / Michael Alaeddin
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Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Разрушена и повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены.

По предварительным данным, основная версия причины взрыва - ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Товар был выгружен с арестованного судна Rhosus, которое с 2012 по 2014 год ходило под молдавским флагом.

Подробности и кадры с места события – в нашем видео.

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