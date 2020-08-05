Взрыв в порту Бейрута: что известно о трагедии в столице Ливана

Мощный взрыв прогремел накануне в "городе под кедрами". Сейчас он представляет собой апокалиптическое зрелище и объявлен зоной бедствия .

По последним данным, погибли более 100 человек, около четырех тысяч пострадали.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Разрушена и повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены.

По предварительным данным, основная версия причины взрыва - ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Товар был выгружен с арестованного судна Rhosus, которое с 2012 по 2014 год ходило под молдавским флагом.

Подробности и кадры с места события – в нашем видео.

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