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В Японии вспоминают жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки

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Тысячи людей собрались в Мемориальном парке мира Хиросимы, чтобы почтить память жертв бомбардировки города американской авиацией.

Упавшие на Хиросиму и Нагасаки 75 лет назад американские атомные бомбы унесли жизни более 200 тысяч мирных жителей, став единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Разрушения после атомных бомбардировок в Хиросиме.
© Photo : Public domain / Wayne Miller / National Museum of the U.S. Navy
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При этом многие люди погибли спустя месяцы и годы вызванных радиацией тяжелых болезней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей речи, произнесенной на церемонии возложения венков к мемориалу, призвал строить мир без ядерного оружия.

Однако в Соединенных Штатах, чья политика за прошедшие 75 лет не претерпела изменений, с этим настоянием могут не согласиться.

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