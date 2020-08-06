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МЧС России направил в Бейрут спасателей и врачей

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© Ruptly / Emercom / Bassem Jemoul
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200806/31193600/mchs-russia-napravil-v-beyrut-spasateley-i-vrachey.html

В Ливане прибывшие медики оперативно развернули аэромобильный госпиталь и уже приступили к оказанию помощи.

Самолеты с медиками и спасателями вылетели из подмосковного Жуковского поочередно. В Ливан отправили уже четыре борта, пятый на подходе.

Снимок порта в Бейруте со спутника после взрыва.
© AFP 2020 / CNES
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Госпиталь, развернутый сразу же по прибытии, будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов.

Сотрудники МЧС будут искать пропавших и оказывать помощь их родственникам.

Какие еще задачи стоят перед 150 российскими специалистами? И когда назовут причину взрыва, который принес горе тысячам ливанских семей?

Об этом - в нашем видео.

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