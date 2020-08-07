В память о жертвах взрыва в Бейруте: Останкинская башня погасла - видео

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Подсветка Останкинской телебашни на час была выключена в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте - смотрите видео.
Огни погасили с 23.00 до полуночи.
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AFP 2020 / Remy Gabalda
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, еще порядка 5 тысяч получили травмы. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
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