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В память о жертвах взрыва в Бейруте: Останкинская башня погасла - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200807/31205477/v-pamyat-o-zhertvakh-vzryva-v-beyrute-ostankinskaya-bashnya-pogasla-video.html

Подсветка Останкинской телебашни на час была выключена в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте - смотрите видео.

Огни погасили с 23.00 до полуночи.

Женщина плачет на собрании в Тулузе, Франция, в поддержку пострадавших от взрыва в Бейруте.
© AFP 2020 / Remy Gabalda
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Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, еще порядка 5 тысяч получили травмы. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

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