Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников

На территории нашей республики сохранились свидетельства пребывания кочевых племен. Детали их быта и образа жизни можно увидеть воочию: в Каларашском районе появился настоящий юрточный лагерь.

В XIII-XIV веках территория современной Молдовы входила в состав Золотой Орды. Почувствовать себя кочевником можно в юрте – это традиционное жилище народов Центральной Азии.

Этнографическая деревня появилась в Каларашском районе. Экзотический лагерь - это проект, созданный молдаванкой Ларисой Амбросий и уроженкой Кыргызстана Анар Жолдон. Женщины встретились почти 20 лет назад в Ирландии и подружились. Прошлой осенью они решили создать в Молдове настоящий островок восточной культуры.

На территории 12 юрт небольших размеров, диаметром 4 и 5 метров.

"Мы хотим показать жителям и гостям республики жизнь кочевников, традиции, культуру. Нас объединяет гостеприимство: и в Молдове, и в Кыргызстане люди добрые, отзывчивые", – рассказал менеджер Бектур Саламатов.

Юрта – это очень надежное жилище, которому не страшны ни холод, ни зной. Она собирается и разбирается силами одной семьи в течение одного-двух часов. Отверстие в куполе служит для дневного освещения и позволяет пользоваться очагом.

Внутри богатое и колоритное убранство. Войлочное покрытие не пропускает ни дождь, ни ветер.

Все об уникальном жилище кочевников — юрте. Инфографика >>>

"Мы всегда должны помнить о том, что мы едины во всем. И это единство приходит через культуру, еду, дружелюбие", – отметила Лариса Амбросий.

Деревня стала настоящим символом дружбы молдавской и киргизской наций. Здесь можно познакомиться с элементами восточной культуры, почувствовать себя кочевником и прикоснуться к истории.

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