Взрыв в Бейруте остановил свадьбу - видео

Взрыв в Бейруте сорвал планы молодоженов. Ливанская пара уже шла к алтарю, когда ударной волной выбило стекла в здании - смотрите видео.

Страх и паника - вот что охватило всех участников свадебной церемонии. К счастью, никто из них не пострадал, но все очень испугались. Крики и плач были слышны в первые секунды после взрыва. Люди выбежали из церкви, расположенной в 17 километрах от эпицентра взрыва.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

Согласно данным на 8 августа, количество жертв взрыва выросло до 158, пострадали более шести тысяч человек.

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