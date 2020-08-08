Страна осталась без меда: худший год для пчеловодов Молдовы

Нынешний год стал самым сложным для молдавских пасечников: медосбор составил лишь 35% от ожидаемого объема. Причина – неблагоприятные погодные условия: засуха, затем заморозки и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца.
"В этом году у нас практически нет меда: ни акациевого, ни полифлерного. Ситуация очень сложная, меда не хватит даже для зимовки пчел", – рассказал Константин Стегэреску, владелец пасеки в Кэлэрашском районе.
По его словам, собранный урожай покроет лишь нужды его семьи. А чтобы пчелы выжили, их придется постоянно подкармливать сахарным сиропом.
"Возможно, правительству стоит объявить этот сезон засушливым, принять какие-то экстренные меры. Потому что если в этом году пчеловоды не получат помощи от государства, то в дальнейшем у людей не будет стимула регистрироваться в качестве экономических агентов", – подчеркнул эксперт.
Другая актуальная проблема – массовое вымирание пчел в мире. Только в 2015 году на территории США погибло примерно 40% пчелиных колоний, в Европе их численность упала на 12%.
Основная причина – интенсивное применение ядохимикатов и пестицидов для борьбы с вредителями. Также у пчел нет иммунитета к появившимся из-за глобального потепления опасным болезням и паразитам.
При сохранении высокой смертности вида (выше 20% популяции ежегодно) насекомые могут вымереть к 2035 году. Это может привести к проблеме массового голода, так как исчезнут опыляемые растения и травоядные животные.
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