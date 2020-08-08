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Страна осталась без меда: худший год для пчеловодов Молдовы

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200808/31216493/strana-ostalas-bez-meda-khudshiy-god-dlya-pchelovodov-moldovy.html

В 2020 году отечественного меда на рынке практически не будет. Из-за капризов погоды пчеловоды столкнулись с самой сложной ситуацией за последние 30 лет - подробности в нашем видеосюжете.

Нынешний год стал самым сложным для молдавских пасечников: медосбор составил лишь 35% от ожидаемого объема. Причина – неблагоприятные погодные условия: засуха, затем заморозки и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца.

"В этом году у нас практически нет меда: ни акациевого, ни полифлерного. Ситуация очень сложная, меда не хватит даже для зимовки пчел", – рассказал Константин Стегэреску, владелец пасеки в Кэлэрашском районе.

По его словам, собранный урожай покроет лишь нужды его семьи. А чтобы пчелы выжили, их придется постоянно подкармливать сахарным сиропом.

Ion Maxim
© Sputnik / Osmatesco
Максим: такого неблагополучного года, как нынешний, я не помню
Председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим подтвердил, что нынешний год стал катастрофическим для данной сферы.

"Возможно, правительству стоит объявить этот сезон засушливым, принять какие-то экстренные меры. Потому что если в этом году пчеловоды не получат помощи от государства, то в дальнейшем у людей не будет стимула регистрироваться в качестве экономических агентов", – подчеркнул эксперт.

Другая актуальная проблема – массовое вымирание пчел в мире. Только в 2015 году на территории США погибло примерно 40% пчелиных колоний, в Европе их численность упала на 12%.

Основная причина – интенсивное применение ядохимикатов и пестицидов для борьбы с вредителями. Также у пчел нет иммунитета к появившимся из-за глобального потепления опасным болезням и паразитам.

При сохранении высокой смертности вида (выше 20% популяции ежегодно) насекомые могут вымереть к 2035 году. Это может привести к проблеме массового голода, так как исчезнут опыляемые растения и травоядные животные.

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