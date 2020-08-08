Страна осталась без меда: худший год для пчеловодов Молдовы

В 2020 году отечественного меда на рынке практически не будет. Из-за капризов погоды пчеловоды столкнулись с самой сложной ситуацией за последние 30 лет - подробности в нашем видеосюжете.

Нынешний год стал самым сложным для молдавских пасечников: медосбор составил лишь 35% от ожидаемого объема. Причина – неблагоприятные погодные условия: засуха, затем заморозки и низкие температуры в мае, нехарактерные для этого месяца.

"В этом году у нас практически нет меда: ни акациевого, ни полифлерного. Ситуация очень сложная, меда не хватит даже для зимовки пчел", – рассказал Константин Стегэреску, владелец пасеки в Кэлэрашском районе.

По его словам, собранный урожай покроет лишь нужды его семьи. А чтобы пчелы выжили, их придется постоянно подкармливать сахарным сиропом.

Председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим подтвердил, что нынешний год стал катастрофическим для данной сферы.

"Возможно, правительству стоит объявить этот сезон засушливым, принять какие-то экстренные меры. Потому что если в этом году пчеловоды не получат помощи от государства, то в дальнейшем у людей не будет стимула регистрироваться в качестве экономических агентов", – подчеркнул эксперт.

Другая актуальная проблема – массовое вымирание пчел в мире. Только в 2015 году на территории США погибло примерно 40% пчелиных колоний, в Европе их численность упала на 12%.

Основная причина – интенсивное применение ядохимикатов и пестицидов для борьбы с вредителями. Также у пчел нет иммунитета к появившимся из-за глобального потепления опасным болезням и паразитам.

При сохранении высокой смертности вида (выше 20% популяции ежегодно) насекомые могут вымереть к 2035 году. Это может привести к проблеме массового голода, так как исчезнут опыляемые растения и травоядные животные.

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