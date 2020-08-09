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Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире

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© Video : Facebook / May-Lee Melki
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200809/31224322/zhitelnitsa-beyruta-royal-ballada-video.html

Жительница Бейрута Хода Мелки опубликовала видео, как ее пожилая мама играет на рояле старинную балладу Auld Lang Syne в своей разрушенной квартире - на следующий день после взрыва в столице Ливана. Этот ролик покорил Сеть и собрал более 2 миллионов просмотров.

Это видео не могло оставить пользователей равнодушными - десятки тысяч репостов и тысячи комментариев со словами поддержки - "Я буду молиться за вас", "Спасибо за то, что поделились этим видео, будьте здоровы", "Эта песня напоминает о старых добрых временах".

Шотландская песня Auld Lang Syne была написана в конце XVIII века на стихи Роберта Бернса. Композицию обычно исполняют в англоязычных странах в новогоднюю ночь. В тексте баллады говорится о том, как важно не забывать о том хорошем, что когда-то было в жизни.

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© Ruptly
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Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль и Францию, полевые госпитали в Бейрут направили Россия, Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что высылает в столицу Ливана медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших. Румыния, в свою очередь, направила 8 тонн медицинских средств.

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