Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире

Это видео не могло оставить пользователей равнодушными - десятки тысяч репостов и тысячи комментариев со словами поддержки - "Я буду молиться за вас", "Спасибо за то, что поделились этим видео, будьте здоровы", "Эта песня напоминает о старых добрых временах".
Шотландская песня Auld Lang Syne была написана в конце XVIII века на стихи Роберта Бернса. Композицию обычно исполняют в англоязычных странах в новогоднюю ночь. В тексте баллады говорится о том, как важно не забывать о том хорошем, что когда-то было в жизни.
Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль и Францию, полевые госпитали в Бейрут направили Россия, Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что высылает в столицу Ливана медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших. Румыния, в свою очередь, направила 8 тонн медицинских средств.
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