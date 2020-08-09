Граждане Беларуси, проживающие в Молдове, голосуют на выборах президента

В Беларуси проходят президентские выборы. В Молдове открыт один избирательный участок: он находится в Кишиневе, на территории посольства. Смотрите в нашем видеосюжете, как проходит голосование.

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси - 9 августа. Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 избирательных участков, из них 44 – за границей. Они действуют в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах, в том числе в Молдове.

В нашей стране открыт один избирательный участок: он находится в Кишиневе, на территории посольства.

На президентский пост претендуют пятеро человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".

"Зарегистрированы пятеро кандидатов. Все они достойные люди. Всем предоставлены равные условия для политической агитации, для демонстрации своих программ, и все это проходит в рамках законодательства Республики Беларусь", – заявил Sputnik Анатолий Калинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Молдове.

Избирателям необходимо соблюдать меры противоэпидемической безопасности: при голосовании им выдаются средства индивидуальной защиты. Граждане обязаны надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

В списки для голосования включены 430 граждан Беларуси, проживающих в Молдове, включая Приднестровье.

Голосование проходит в спокойном режиме без нарушений. На выборах присутствуют международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Организация осуществляет мониторинг выборов в Беларуси, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, Ереване, Кишиневе, Москве и Санкт-Петербурге.

Основная задача мониторинга – собрать максимальный объем информации для подготовки взвешенного и объективного заключения по итогам наблюдения.

По заявлению главы ЦИК республики Беларусь Лидии Ермошиной, выборы признаны состоявшимися.

"Более 54% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии по состоянию на 12.00", – сообщила она.

Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.

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