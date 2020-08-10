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Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200810/31238093/proschanie-s-maestro-kharmelin-ostavil-posle-sebya-tseluyu-teatralnuyu-shkolu.html

В последний путь проводили основателя и руководителя театра "С улицы Роз", сумевшего сделать его одним из самых значимых в республике, с репутацией профессионального творческого коллектива, подняв его статус из любительского в государственный.

Маэстро создал один из самых посещаемых театров в Молдове и один самых стабильных сценических коллективов в нашей республике – Государственный драматический молодежный театр "С улицы Роз" Юрия Хармелина. Ведь его артисты – это воспитанники Юрия Аркадьевича, которые получили его школу театрального искусства, его заряд и вдохновение на профессию, его понимание сути театра и преданного служения ему.

Выдающегося мастера не стало 8 августа, за несколько часов до открытия 43-го сезона. Однако, будучи верными традиции своего учителя, его ученики-артисты театра не отложили спектакли, а сыграли их в соответствии с афишей, разработанной Маэстро.

Театр для Хармелина был смыслом жизни, отдушиной, великой стезей, которой он следовал весь свой земной путь. Последние несколько лет Юрий Аркадьевич боролся с тяжелой болезнью, но ни на минуту не оставлял ни своего коллектива, ни свой театр.

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Беззаветно верить и быть преданным искусству он учил и своих актеров. Провожая в последний путь Маэстро, они только о том и говорили: театр будет давать спектакли в августе, как и запланировано, дело Юрия Хармелина будет продолжено и имя его, которое при жизни было вписано в название театра, будут помнить.

Свое последнее интервью режиссер буквально накануне смерти дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.

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Теги:
Юрий Хармелин, театр "С улицы Роз", Хармелин


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