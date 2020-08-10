Помощь спасателей МЧС России получили почти 200 человек в Бейруте.

В аэромобильном госпитале, который развернули сотрудники МЧС в столице Ливана, работают врачи и психологи.

За моральной поддержкой обратились более 20 пострадавших от взрыва в ливанской столице.

Местные жители приходят к специалистам из России и за тем, чтобы сделать тесты на COVID-19. Для этого в Бейрут направили сотрудников Роспотребнадзора с мобильной станцией. Провериться на коронавирус пришли свыше 100 человек.

Взрывы в Бейруте унесли жизни по меньшей мере 157 человек. Около 6 тысяч человек ранены. Однако данные о пострадавших и погибших постоянно меняются. Людей продолжают искать под завалами.

Последние новости от российских специалистов из Бейрута - в нашем видео.

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