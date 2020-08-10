Итоги выборов президента Беларуси: Лукашенко набирает более 80% голосов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей на прошедших в республике выборах главы государства. Предварительные итоги голосования озвучила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Второе место заняла Светлана Тихановская. Как сообщили в ЦИК, ее поддержали 9,9% избирателей.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, в свою очередь, подчеркнул, что выборы "были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь". Основной день голосования прошел в Беларуси 9 августа.

Ранее в ночь с воскресенья на понедельник жители Минска, несогласные с результатами голосования, вышли на несанкционированную акцию протеста. Оппозиция обнародованные данные оспаривает.

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