Протестные акции в Беларуси: неспокойная ночь после выборов - видео

Несанкционированные акции протеста прошли в Минске и других городах Беларуси. Поводом стали результаты президентских выборов. Смотрите видео.

Демонстрации переросли в столкновения с ОМОНом. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

В результате были задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.

В понедельник белорусы снова организовали митинги в разных городах. Уличные акции состоялись во всех областных центрах республики. Самые масштабные протесты прошли в Минске.

Напомним, что на выборах, прошедших в минувшее воскресенье, президент Беларуси Александр Лукашенко был избран на шестой срок. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов.

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