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Новые протесты молдавских аграриев: на чем настаивают производители

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Сельхозпроизводители из нескольких районов Молдовы, больше всего пострадавших от засухи, принимают участие в акциях протеста во вторник. Смотрите прямую трансляцию Sputnik.

Манифестации сельхозпроизводителей проходят сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы. Среди требований аграриев: упрощение процедуры предоставления компенсаций и увеличение размера выплат, объявление ЧП в сельском хозяйстве и выдача сертификатов о форс-мажоре, чтобы отстрочить выплаты по кредитам, а также освобождение от уплаты налогов.

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