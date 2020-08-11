Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19

Как отметил президент России, препарат эффективен и формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу нового типа.

Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19.

Ее назвали "Спутник V". Как отметил президент России, препарат эффективен и формирует устойчивый иммунитет.

А еще Путин сообщил, что одна из его дочерей участвовала в эксперименте: делала прививку от COVID-19. Как она себя чувствовала после вакцинации? Кому и на каких условиях будут делать прививки от коронавируса?

Об этом российский лидер рассказал на совещании с членами правительства.

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