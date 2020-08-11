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Тракторы — орудие протеста: фермеры снова блокируют дороги Молдовы

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200811/31258377/traktory-orudie-protesta-fermery-snova-blokiruyut-dorogi-moldovy.html

Молдавские аграрии перегораживают автомобильные трассы сельхозтехникой, требуя усилить поддержку со стороны государства.

После двухнедельного перерыва фермеры вновь начали блокировать тракторами и комбайнами автотрассы в ряде районов страны. Т

аким образом аграрии требуют внимания властей к их проблемам, которые усугубились из-за сильной засухи, которая длилась с сентября 2019 года до апреля 2020 года.

Поле
© Sputnik / Irina Leahova
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Протестующие жалуются, что министерство сельского хозяйства не выполнило свои обещания и выдвинули ряд требований, которые, по их мнению, помогут им справиться с трудной ситуацией. Среди них - увеличение компенсаций и упрощение процедуры их получения, объявление ЧП в сельском хозяйстве, выдача сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам, и освобождение от уплаты налогов.

Аграрии также призывают власти созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты рассмотрели их требования.

Протесты прошли в нескольких районах Молдовы, в том числе в Каушанском и Штефан-Водском. Самые активные манифестанты призывали устроить марш на тракторах на Кишинев, чтобы протестовать в центре столицы. Однако они изменили планы, когда узнали, что к ним приедет премьер-министр Ион Кику и выслушает их доводы.

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Теги:
протест


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