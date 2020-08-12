Молдавские аграрии в ужасе: засеянные земли засохли до того, как взошел урожай

В этом году молдавский агросектор столкнулся с беспрецедентной засухой. Сельхозпроизводители несут колоссальные убытки. О бедственном положении некоторых из них, смотрите в сюжете Sputnik.

Сельхозпроизводители из нескольких районов Молдовы, больше всего пострадавших от засухи, возобновили акции протеста. Накануне манифестации прошли сразу в нескольких населенных пунктах страны. Некоторые аграрии объявили о том, что намерены продолжить митинги и в среду. В условиях необычайно засушливого года они требуют у властей поддержки и просят ввести режим ЧП в отрасли.

Сельхозпроизводитель из Каушанского района Ион Лунгу рассказал Sputnik, что за сезон несколько раз перепахивал поле, но урожай ни по одной из засеянных культур не собрал.

"Здесь была посажена пшеница. Видны ее колосья с "усиками". Мы повторно засеяли землю кукурузой, но и она не выросла, высохла. Мы посадили две культуры, вложили деньги, но теперь у нас нет ни пшеницы, ни кукурузы. Осадков совсем не было, и земля засохла", - сказал аграрий.

Об инвестициях в предстоящую посевную кампанию производителю говорить трудно. В каждый гектар, по его словам, необходимо вкладывать порядка 6-7 тысяч леев. Это большие суммы, с учетом, что некоторые аграрии оказались на грани банкротства.

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