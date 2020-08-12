Моника Бабук - о политическом диалоге в Парламенте Республики Молдова

Вице-председатель высшего законодательного собрания Моника Бабук беседует с ведущим программы «Экспертиза» Андреем Петриком на самые важные темы, которые касаются решения проблем Республики Молдова, возникших на фоне засухи и пандемии коронавируса.

Каким образом депутаты молдавского парламента находят общий язык в рамках сложных дебатов о том, как разрешить острейшие проблемы, связанные с коронавирусом, засухой, а также со сложностями в подготовке учреждений образования к новому учебному году? Насколько важны в нынешних трудных условиях честный диалог и грамотная разработка - усилиями разных политических сил - решений, которые ждут от руководства страны граждане?

Об этом и о многом другом речь пойдет в сегодняшнем выпуске программы «Экспертиза» с участием вице-председателя Парламента Республики Молдова Моники Бабук.

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