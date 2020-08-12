Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.

Засуха этого года не пощадила никого: она ударила по всем, но особенно пострадали крупные сельхозпроизводители, ведь их инвестиции в земли исчисляются миллионами. История одного из молдавских фермеров, оказавшегося на грани банкротства, – в видеорепортаже Sputnik.

В нынешнем сезоне средства, вложенные в возделываемые земли, не окупятся: в большинстве случаев аграрии практически не собрали урожая. Убытки и долги – вот и все, с чем они остались.

Многие из них не знают, где взять деньги, чтобы вернуть кредиты банкам и долги поставщикам, у которых закупили семена, удобрения и гербициды.

Но это далеко не единственная проблема. Большинство фермеров обрабатывают не собственные, а арендованные участки, и им необходимо найти средства, чтобы покрыть плату за пользование сельхозугодьями.

Засуха ударила не только по южному региону Молдовы, сильно пострадала и центральная зона страны.

Ион Цэрнэ – фермер из села Чутешты Ниспоренского района. Он обрабатывает 150 гектаров земель, арендуемых у мелких землевладельцев.

В этом году производитель инвестировал в сельхозугодья почти 1,5 миллионов леев. Так как урожая практически нет, вся эта сумма превратилась в долг.

"Мы вложили очень большие средства. Этой весной мы закупили технику на сумму примерно один миллион леев. В землю инвестировали около 350-400 тысяч – столько стоили семена, удобрения и гербициды", – рассказал Цэрнэ.

Мужчина в отчаянии: денег, чтобы оплатить долги, нет и не предвидится. Средств не хватит ни на оплату аренды, ни на то, чтобы засеять земли осенью.

Фермер рассчитывает лишь на помощь государства, а если ее не будет, то придется пойти на отчаянный шаг – бросить хозяйство и уехать на заработки за границу. Только так у сельхозпроизводителя появится возможность рассчитаться с долгами.

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