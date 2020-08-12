Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Владимир Путин объявил о первой в мире регистрации вакцины от COVID-19. Препарат был разработан специалистами Министерства обороны России и НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". Вакцина успешно прошла испытания на добровольцах.

Участники тестирования отметили, что чувствуют себя хорошо и не заметили никаких побочных эффектов после вакцинации.

По словам медиков, у всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19, а сам препарат доказал свою безопасность.

Также новым российским лекарством заинтересовались во многих странах мира, сейчас ведутся переговоры о возможности тестирования и запуска препарата в производство в других государствах.

Помимо совместной разработки Министерства обороны России и Центра имени Гамалеи, созданием вакцины занимаются еще 2 российские компании - новосибирский ГНЦ ВБ "Вектор", который уже начал испытание на людях трех своих прототипов, и НИИ вакцин и сывороток из Санкт-Петербурга.

Ожидается, что первые партии препаратов для массовой вакцинации россиян появятся уже к середине августа.

Другие подробности - в нашем видео.

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