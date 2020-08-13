В России отреагировали на зарубежные высказывания о вакцине от COVID-19

Прозвучавшие на Западе негативные оценки не оставили без ответа руководители здравоохранения и разработчики препарата.

Безосновательной назвал глава российского Минздрава Михаил Мурашко прозвучавшую из-за рубежа критику первой российской вакцины от коронавируса. Министр подчеркнул безопасность российской вакцины.

"Если, скажем, говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то были публикации — можете их сами найти, — что часть вакцин вышла без доклинических исследований, а непосредственно сразу использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило", — заявил Мурашко.

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", — сказал ученый.

Ранее о о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 объявил президент России Владимир Путин. Препарат получил название "Спутник V", он был разработан Министерством обороны России совместно с Центром им. Гамалеи.

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