Час эфира, посвященный творчеству значимых фигур молдавской архитектуры

Алла Частина, историк, доктор искусствоведения, рассказывает в студии Sputnik Молдова важные, но малоизвестные данные о личностях, которые заложили модель градостроительства и зодчества на территории нашей страны в позапрошлом столетии.

В XIX-ом веке в создании многочисленных комплексов и сооружений, признанных затем объектами культурного наследия, нашло отражение творчество талантливых архитекторов, военных инженеров и землемеров Бессарабии.

Под их руководством разрабатывались новые регулярные планы бессарабских городов и фортификационных укреплений, строились здания Митрополии, семинарии, церквей, а также госпитали, тюрьмы, станционные, почтовые, полицейские, карантинные дома.

О деятельности этих интересных личностей пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы «Экспертиза» с участием историка, доктора искусствоведения Аллы Частиной.

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