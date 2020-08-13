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Сельхозпроизводители из нескольких районов Молдовы вывели агротехнику в Кишинев

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200813/31288065/selkhozproizvoditeli-iz-neskolkikh-rayonov-moldova-vyveli-agrotekhniku-chianau.html

Протесты из некоторых районов республики перенеслись в Кишинев: аграрии на сельскохозяйственной технике прибыли в молдавскую столицу, чтобы выразить недовольство тем, что их проблемы не решаются властью.

Сельхозпроизводители из нескольких районов Молдовы, чей урожай фактически погиб от продолжительной засухи, решили продолжить протесты уже в Кишинев. В столицу они свезли и агротехнику – порядка 300 тракторов.

Манифестации проходят в двух точках - у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем они решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы.

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Аграрии просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за каждый гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Нынешние акции протеста проводятся уже в четвертый раз.

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