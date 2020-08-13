19:43 13 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.61
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Колонны сельхозтехники стягиваются к Кишиневу: аграрии продолжают протесты

Получить короткую ссылку
9111
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/0d/31290429.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200813/31290528/kolonny-selkhoztekhniki-styagivayutsya-k-chishinau-agrarii-prodolzhayut-protesty.html

Молдавские фермеры вновь усилили волну манифестаций, требуя усилить поддержку агросектора со стороны государства.

Сельхозпроизводители из нескольких районов страны подъезжают на многочисленных единицах агротехники к Кишиневу. Здесь они намерены продолжить начатые ранее акции.

Протестовать они будут у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем аграрии решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы.

"Не будем перекрывать дороги. Проедем по периферии. Настроены мирно. В конце дадим пресс-конференцию", - сказал один из протестующих.

Другой участник акции протеста подтвердил сказанное, коллегой.

"Мы не будет блокировать дороги. Увидели, что нет результата, и - идем дальше. Мы хотим чего-то добиться. Люди столкнулись с настоящим бедствием. В Каушанском и Штефаводском районах что-то страшное. Пожар. Абсолютно ничего не собрали. Здесь в Кишиневе трава хоть зеленая встречается, а у нас все выжжено. Представьте себе только. Дважды засеивали поля - осенью пшеницей, но урожая не было вообще, весной засеяли кукурузой, и тоже ничего. Двойные затраты. Самые большие проблемы с банками. Как возвращать деньги, взятые за предыдущую посевную? Откуда брать деньги на новую кампанию?", - сказал аграрий Михаил Бобик из Каушан.

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Они также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Нынешние акции протеста проводятся уже в четвертый раз.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Аграрии из пяти районов направляются в Кишинев: выдвинулись 300 тракторов
Чебан обратился к протестующим аграриям: о чем предупредил примар Кишинева


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дуэйн Джонсон.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Страх конкуренции: Минздрав объяснил зарубежную критику российской вакцины от COVID-19.
В России отреагировали на зарубежные высказывания о вакцине от COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться