Колонны сельхозтехники стягиваются к Кишиневу: аграрии продолжают протесты

Сельхозпроизводители из нескольких районов страны подъезжают на многочисленных единицах агротехники к Кишиневу. Здесь они намерены продолжить начатые ранее акции.

Протестовать они будут у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем аграрии решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы.

"Не будем перекрывать дороги. Проедем по периферии. Настроены мирно. В конце дадим пресс-конференцию", - сказал один из протестующих.

Другой участник акции протеста подтвердил сказанное, коллегой.

"Мы не будет блокировать дороги. Увидели, что нет результата, и - идем дальше. Мы хотим чего-то добиться. Люди столкнулись с настоящим бедствием. В Каушанском и Штефаводском районах что-то страшное. Пожар. Абсолютно ничего не собрали. Здесь в Кишиневе трава хоть зеленая встречается, а у нас все выжжено. Представьте себе только. Дважды засеивали поля - осенью пшеницей, но урожая не было вообще, весной засеяли кукурузой, и тоже ничего. Двойные затраты. Самые большие проблемы с банками. Как возвращать деньги, взятые за предыдущую посевную? Откуда брать деньги на новую кампанию?", - сказал аграрий Михаил Бобик из Каушан.

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Они также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Нынешние акции протеста проводятся уже в четвертый раз.

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