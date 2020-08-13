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Колонна аграриев на марше к Кишиневу: "пит-стоп" и результаты переговоров

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Сельхозпроизводители продолжают акции протеста, требуя усилить поддержку агросектора со стороны государства.

Сначала полиция остановила колонны сельхозтехники на подступах к Кишиневу, требуя от участников акции разрешение на проведение протеста. Аграрии же заявили, что ждут подтверждения со стороны примэрии столицы. По итогам переговоров между протестующими и представителями правоохранительных органов было принято решение, что колонны возобновят движение с 20.00.

В организованном порядке сельхозтехника продолжит движение группами по 10 транспортных средств. Таким образом, к ночи все аграрии соберутся в Кишиневе. Для них выделили место под мостом на Телецентре.

Однако, так как колонна длинная, то техника расположится вдоль дороги вплоть до Южного автовокзала. К протестующим присоединятся аграрии из Унгенского района. Они уже выдвинулись в направлении Кишинева. О желании присоединиться к протестам заявили и некоторые производители из северных районов.

Протесты аграриев.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Протест молдавских аграриев: мы просто просим поддержки у государства

В пятницу протестующие намерены встретиться с премьером, чтобы еще раз озвучить свои требования. Если власти не примут конкретные решения, то аграрии намерены выдвинуться в центр молдавской столицы и продолжить протесты.

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Они также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Сегодняшняя акция протеста - четвертая за три с небольшим недели.

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