Колонна аграриев на марше к Кишиневу: "пит-стоп" и результаты переговоров

Сначала полиция остановила колонны сельхозтехники на подступах к Кишиневу, требуя от участников акции разрешение на проведение протеста. Аграрии же заявили, что ждут подтверждения со стороны примэрии столицы. По итогам переговоров между протестующими и представителями правоохранительных органов было принято решение, что колонны возобновят движение с 20.00.

В организованном порядке сельхозтехника продолжит движение группами по 10 транспортных средств. Таким образом, к ночи все аграрии соберутся в Кишиневе. Для них выделили место под мостом на Телецентре.

Однако, так как колонна длинная, то техника расположится вдоль дороги вплоть до Южного автовокзала. К протестующим присоединятся аграрии из Унгенского района. Они уже выдвинулись в направлении Кишинева. О желании присоединиться к протестам заявили и некоторые производители из северных районов.

В пятницу протестующие намерены встретиться с премьером, чтобы еще раз озвучить свои требования. Если власти не примут конкретные решения, то аграрии намерены выдвинуться в центр молдавской столицы и продолжить протесты.

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Они также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Сегодняшняя акция протеста - четвертая за три с небольшим недели.

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