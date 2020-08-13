Помпео пригрозил России "за связь с талибами". Москва требует доказательств

Правда, никаких конкретных фактов в заметке не было. Только голословные заявления. Да и те основаны на информации неназванных источников спецслужб.
Российский МИД назвал статью The New York фальшивкой и потребовал от США доказательств.
А затем госсекретарь США заявил, что Россия заплатит огромную цену, если подтвердится якобы ее связь с талибами.
Что американцы пытаются скрыть за громкими заявлениями и помогут ли обвинения в связях России с террористами Трампу - смотри в нашем видео.
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