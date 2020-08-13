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Помпео пригрозил России "за связь с талибами". Москва требует доказательств

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© Video : Ruptly / CTK/Hynek Beran / www.state.gov / the new york times
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200813/31293040/gossekretar-usa-prigrozil-russii-za-svyaz-s-talibami-moscow-trebuet-dokazatelstv.html

История началась еще в июне со статьи в The New York Times. Авторы американской газеты утверждали, что Москва якобы платит деньги террористам в Афганистане, чтобы те убивали американских военных.

Правда, никаких конкретных фактов в заметке не было. Только голословные заявления. Да и те основаны на информации неназванных источников спецслужб.

Российский МИД назвал статью The New York фальшивкой и потребовал от США доказательств.

А затем госсекретарь США заявил, что Россия заплатит огромную цену, если подтвердится якобы ее связь с талибами. 

Что американцы пытаются скрыть за громкими заявлениями и помогут ли обвинения в связях России с террористами Трампу - смотри в нашем видео.

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