Тракторы на въезде в Кишинев: как проходит протест аграриев - видео

Молдавские аграрии продолжают протестовать на въезде в молдавскую столицу. Сельхозпроизводители решили отправиться в Кишинев накануне вечером.

Манифестации фермеров продолжаются: на этот раз они направились на сельхозтехнике в Кишинев. Другая группа, не получившая разрешение на проезд на технике в столицу Молдовы, пешком направилась в город.

Проведенные ранее в районах протесты не принесли сельхозпроизводителям ожидаемых результатов, не добились они своего и в ходе дискуссий с премьером Ионом Кику, который накануне посетил несколько районов.

В пятницу аграрии снова рассчитывают провести встречу с главой кабмина. Фермеры заявляют, что если власти не услышат их и на этот раз, то они заблокируют трассу Хынчешты-Кишинев.

Участники акции просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, где были засажены зерновые, пострадавшие во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей.

Кроме того, протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Аграрии просят утвердить новый регламент с возможностью восстановления НДС, накопленного за годы, чтобы покрыть долги, а также освободить их от уплаты налогов на зарплату и землю, представить "налоговые каникулы" на первые шесть месяцев 2021 года.

А еще сельхозпроизводители требуют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения.

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