Лукашенко: "Я пока живой и не за границей"

Он также прокомментировал царящие на некоторых белорусских предприятиях протестные настроения.
"Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите их на рынок - завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику", - сказал Лукашенко.
Заявления прозвучали на совещании по вопросам развития строительной отрасли в Минске.
Затронув тему забастовок на белорусских предприятиях, действующий президент отметил, что даже временная остановка производств сильно ударит по экономике страны.
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