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"Тракторный протест" — часть фермеров пропустили в Кишинев

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200814/31307846/fermery-na-traktorakh-priekhali-protestovat-v-kishinev.html

Аграрии намеревались провести в столице акцию протеста. Полиция остановила основную массу тракторов на подступах к столице, однако нескольким протестующим удалось добраться до города.

В Кишинев пропустили только 20 тракторов из большой колонны. Фермерам разрешили устроить стоянку под мостом в микрорайоне Телецентр

"Они сделали все, чтобы в город вошли как можно меньше тракторов", - говорит один из протестующих, Андрей Дынга.

Остальных аграриев с их сельхозтехникой полиция остановила за пределами  города.

"Вечером полиция нас блокировала. Некоторые из Каушан и Штефан-Водэ все же прошли в город, но нас загнали сюда, как в клетку, чтобы мы не могли протестовать", - сказал фермер Сержиу Стефаненко, который сумел проехать в Кишинев.

Полиция остановила фермеров на подступах к Кишиневу.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Съемки с дрона: тракторы протестующих фермеров против автобусов полиции
Основная масса протестующих на тракторах остались возле Дэнченского озера, где их блокируют полицейские автомобили и карабинеры". Фермеры провели в своих тракторах всю ночь.

Мэрия Кишинева заявила, что протест разрешат, если не будет тракторов, которые угрожают парализовать весь дорожный трафик в столице. В результате часть протестующих направились в столицу пешком.

В столице представители фермеров встретились с премьер-министром Ионом Кику. После беседы с главой кабмина и ответственной за аграрную сферу группой из представителей четырех парламентских партий, протестующие договорились, что дискуссии продолжатся в 12.00 в субботу.

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Теги:
протест


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