ЕС устроил демарш США из-за "Северного потока - 2"

Протест в связи с планами американской администрации ввести новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2" выразили США представители 24 из 27 стран ЕС.

Говорится о "ноте протеста", оглашенной европейской делегацией госдепу во время видеоконференции.

Текст повторяет по содержанию заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который ранее сказал, что ЕС глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Против американцев выступили даже те государства, которые раньше на это не решались. Российские политологи увидели в этом знак Вашингтону. Что хотят показать европейцы и быть ли российскому газопроводу - смотри в нашем видео.

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