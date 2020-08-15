Беларусь: протестующие обнимают парнишек в военной аммуниции

После жесткой фазы первых дней, противостояние манифестантов с силами правопорядка переходит в другую фазу: задержания прекратились, а люди дают понять силовикам, что те - тоже народ, но одетый в броники и каски, связанный присягой и подчиняющийся приказам.

На снятых в Минске кадрах видно, как мужчины и женщины обнимают сотрудников сил безопасности, которые опускают щиты, хлопают их по плечам и дарят цветы.

Некоторые участники акции скандировали «Мы за мир!» и «Спасибо, что не ударили нас!".

Протесты в Белоруссии начались в воскресенье после того, как сотрудники избирательной комиссии объявили, что Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Они продолжаются шестой день.

Люди требуют перемен.

За это время два манифестанта погибли, почти 7000 человек были задержаны по всей стране.

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