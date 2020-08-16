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Тысячи людей возложили цветы к импровизированному мемориалу в Минске

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Sputnik Молдова
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По версии МВД Белоруссии, 34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа, пытаясь во время столкновений бросить в полицию неопознанное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках.

Люди приносили букеты к месту смертельного ЧП и скандировали лозунги.

По данным СМИ, на церемонии поминовения погибших присутствовал и белорусский музыкант Макс Корж.

Пресс-секретарь МВД Беларуси сообщил, что 34-летний демонстрант Александр Тарайковский погиб 10 августа во время столкновений в Минске.

По данным ведомства, мужчина пытался бросить в полицию неопознанное взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках, что привело к гибели протестующего.

Мессенджер Telegram.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Опрос: пользователи белорусского Telegram - о том, за кого голосовали 9 августа

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, президент Александр Лукашенко, находящийся у власти в Беларуси с 1994 года, победил на выборах, набрав 80,1 процента голосов.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10 процентов бюллетеней.

После объявления предварительных результатов выборов по стране прокатилась волна массовых протестов, сопровождавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

По данным Минздрава, госпитализировано около 250 человек. Министерство внутренних дел сообщило о 6 700 задержаниях и одной смерти. Еще один протестующий скончался после задержания. 

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