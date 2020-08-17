Как по расписанию: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США

Российские службы ПВО обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушный объект, направлявшийся в сторону границ России. На перехват вылетел истребитель Су-27, который приблизился на безопасное расстояние к цели, чтобы опознать ее.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушный объект как самолет радиотехнической разведки EP-3E "Ариес" ВМС США. Су-27 сопровождал американский самолет-шпион на протяжении всего полета у российских границ. После того как "Ариес" сменил курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования. В Министерстве обороны отметили, что американский самолет не нарушал воздушную границу России, а полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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