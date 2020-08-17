20:27 17 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Как по расписанию: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США

Получить короткую ссылку
123 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200817/31333514/rossiyskiy-istrebitel-perekhvatil-samolet-razvedchik-usa-video-youtube.html

Российские службы ПВО обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушный объект, направлявшийся в сторону границ России. На перехват вылетел истребитель Су-27, который приблизился на безопасное расстояние к цели, чтобы опознать ее.

 Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушный объект как самолет радиотехнической разведки EP-3E "Ариес" ВМС США. Су-27 сопровождал американский самолет-шпион на протяжении всего полета у российских границ. После того как "Ариес" сменил курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования. В Министерстве обороны отметили, что американский самолет не нарушал воздушную границу России, а полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу - видео
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться