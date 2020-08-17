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США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200817/31335403/usa-ostalis-bez-podderzhki-evropeyskikh-soyuznikov-po-iranskomu-voprosu-video.html

Совбез ООН не принял резолюцию Вашингтона о продлении запрета на поставки вооружения Тегерану,

США лишились поддержки европейских союзников, когда дело коснулось иранского вопроса. Совбез ООН не принял резолюцию Вашингтона о продлении запрета на поставки вооружения Тегерану. Американцы заручились лишь поддержкой доминиканцев. Против выступили Россия и Китай. Остальные предпочли воздержаться.

В Москве провал инициативы США уже назвали "унизительной самоизоляцией". Да и сам Вашингтон признал, что это поражение, но сдаваться все равно не собирается. Чего опасаются Штаты, что членам Совбеза ООН предложил Владимир Путин и когда Иран после 13-летнего перерыва сможет снова закупать военную технику - смотри в нашем видео.

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