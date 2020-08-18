В Кишиневе открылась ярмарка меда: каковы цены на "золотое" лакомство

Национальная ассоциация пчеловодов проводит ярмарку, мероприятие продлится до 23 августа. На продажу выставлены разные сорта меда: липовый, мед акации, цветочный и даже лавандовый.

В нынешнем году на фоне сложных климатических условий пчеловоды собрали на 30 процентов меньше урожая. Тем не менее на продажу выставлены разные сорта меда: липовый, мед акации и цветочный. Можно на ярмарке приобрести и другие продукты пчеловодства.

Кстати, в Молдове 19 августа празднуют Национального дня пчеловода. Но ярмарку можно посетить до 23 августа.

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