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Посадка в поле: эффектные кадры сложнейших учений российской военной авиации

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200819/31363811/Posadka-v-pole-effektnye-kadry-slozhneyshikh-ucheniy-rossiyskoy-voennoy-aviatsii.html

В Ростовской области прошли учения российских летчиков штурмовой и военно-транспортной авиации. Экипажи четырех штурмовиков Су-25СМ3 и одного военно-транспортного самолета ИЛ-76МД отработали один из самых сложных элементов летной подготовки – посадку на грунт.

Специально для тренировки в Ростовской области военные оборудовали полевой аэродром на земляном участке Погорелово. В учениях также принимали участие экипажи 10 вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ и Ми-35М.

Пока летчики тренировались сажать самолеты и вертолеты в поле, наземные службы должны были обеспечить охрану и отработать оперативное развертывание и управление материально-технической базой импровизированного полевого аэродрома.

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