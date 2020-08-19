АрМИ-2020: российские военные автоинспекторы провели первое занятие

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Российская команда военных автоинспекторов провела первое занятие по военно-медицинской подготовке в рамках конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр – 2020, который пройдет в Узбекистане. Всего в соревнованиях примут участие команды военной полиции и автоинспекции трех стран – России, Беларуси и Узбекистана.

Всего в соревнованиях примут участие команды военной полиции и автоинспекции трех стран – России, Беларуси и Узбекистана.

Известно, что два направления Международных армейских соревнований "АрМИ-2020" — "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - пройдут с 23 августа по 5 сентября текущего года на полигоне "Фориш" в Джизакской области и в войсковой части города Коканда.

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