Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история

Уже 45 лет стоит на своем месте монумент, символизирующий освобождение республики от фашистских захватчиков. Это - второй памятник, установленный на площади перед Академией Наук Молдовы.

Ранее здесь стоял каменный советский воин с автоматом "ППШ". Монумент - работа скульпторов Наума Эпельбаума и Лазаря Дубиновского. Скульптурная композиция была полностью отреставрирована в 2019 году, когда страна отмечала 75-летие освобождения от фашистской оккупации. Ежегодно 9 мая и 24 августа жители Молдовы приносят к подножию монумента цветы в знак благодарности.

Смотрите второй ролик и из цикла "Помним август 1944", который посвящен 76-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Эта освободительная кампания стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Первая часть цикла:

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Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители...

Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

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