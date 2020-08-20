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Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история

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Тема:
Помним август 1944 (7)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200820/31104421/pamyatnik-osvoboditelyam-moldovy-ot-fashizma-unikalnaya-istoriya-video.html

Уже 45 лет стоит на своем месте монумент, символизирующий освобождение республики от фашистских захватчиков. Это - второй памятник, установленный на площади перед Академией Наук Молдовы.

Ранее здесь стоял каменный советский воин с автоматом "ППШ". Монумент - работа скульпторов Наума Эпельбаума и Лазаря Дубиновского. Скульптурная композиция была полностью отреставрирована в 2019 году, когда страна отмечала 75-летие освобождения от фашистской оккупации. Ежегодно 9 мая и 24 августа жители Молдовы приносят к подножию монумента цветы в знак благодарности.

Смотрите второй ролик и из цикла "Помним август 1944", который посвящен 76-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Эта освободительная кампания стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Первая часть цикла:

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители...

Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

"Победа-75: летопись памяти и славы" - так называется наша мультимедийная платформа, посвященная героям-освободителям, событиям 1941-1944 гг. Здесь мы публикуем самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

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Тема:
Помним август 1944 (7)

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