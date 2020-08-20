Как молдавские школы готовятся к новому учебному году - видео

В кишиневском лицеях, школах и гимназиях активно готовятся к первому сентября: адаптируют кабинеты к новым противоэпидемическим требованиям

Совсем скоро в образовательных учреждениях страны прозвучит первый звонок. В этом году возобновление занятий будет особенным: пандемия COVID-19 внесет коррективы в учебный процесс. В кишиневском лицее "Михай Витязул" активно готовятся к первому сентября: адаптируют кабинеты к новым противоэпидемическим требованиям. За партами будут сидеть только по одному ученику, а классы должны быть обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками.

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