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Как молдавские школы готовятся к новому учебному году - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200820/31376263/video-kak-shkoly-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu.html

В кишиневском лицеях, школах и гимназиях активно готовятся к первому сентября: адаптируют кабинеты к новым противоэпидемическим требованиям

Совсем скоро в образовательных учреждениях страны прозвучит первый звонок. В этом году возобновление занятий будет особенным: пандемия COVID-19 внесет коррективы в учебный процесс. В кишиневском лицее "Михай Витязул" активно готовятся к первому сентября: адаптируют кабинеты к новым противоэпидемическим требованиям. За партами будут сидеть только по одному ученику, а классы должны быть обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками.

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