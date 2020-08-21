Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020" - видео

В подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" завершается подготовка к международному военно-техническому форуму "Армия-2020", который станет самым масштабным в истории.

Всего в выставке примут участие более 1500 компаний из 72 государств и представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники. Национальные экспозиции развернут Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан, также в форуме будут участвовать делегации высокого уровня из Армении, Вьетнама, Ирана, Ливана, Руанды, ЦАР и Южной Осетии.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума. Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки. Эффектные кадры с аэростата смотрите в нашем видео.

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