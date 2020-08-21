22:10 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020" - видео

Получить короткую ссылку
42 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31388895.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200821/31389042/armia-2020-forum-patriot.html

В подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" завершается подготовка к международному военно-техническому форуму "Армия-2020", который станет самым масштабным в истории.

Всего в выставке примут участие более 1500 компаний из 72 государств и представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники. Национальные экспозиции развернут Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан, также в форуме будут участвовать делегации высокого уровня из Армении, Вьетнама, Ирана, Ливана, Руанды, ЦАР и Южной Осетии.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума. Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки. Эффектные кадры с аэростата смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Крупнейший в истории: парк Патриот готовится к форуму Армия-2020
Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020" - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться