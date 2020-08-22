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Быстрее пули: oопубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

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© Video : Телеканал Звезда
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200822/31395386/bystree-puli-.html

Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России.

На кадрах видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере, снятый из кабины пилота.

Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.

МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.

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